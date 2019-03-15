Маск представил новый электрокар Tesla - Model Y (фото, видео)

Сам Илон Маск шутит в Twitter, что из букв в названиях моделей электрокаров Tesla можно составить слово S3XY.

Компания Tesla представила свой новый электромобиль - Model Y. Новинку компании представил основатель и гендиректор компании Илон Маск.

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Автомобиль по своим характеристикам будет близок к популярному в США и Европе классу компактных кроссоверов. По словам Маска, Model Y обладает функциональностью классических кроссоверов (SUV), но при этом обладает динамикой спортивной машины.

Старт продаж намечен на осень 2020 года, автомобиль представят в четырех комплектациях. Стоимость кроссовера, в зависимости от комплектации, будет варьироваться в пределах 39-60 тысяч долларов. Самая дешевая версия поступит в продажу последней.

В самой дешевой комплектации Model Y будет способна проехать на одном заряде 402 километра и достигнуть максимальной скорости в 193 километра в час. С ростом стоимости комплектации рfстут и характеристики. В версии long range автомобиль будет способен проехать на одном заряде 482 километра.

Крыша автомобиля выполнена в виде панорамного окна.

Panoramic glass roof on Model Y — Tesla (@Tesla) 15 марта 2019 г.

Model Y должен обеспечить компании Tesla дальнейший стабильный рост, повторив, успех доступного седана Model 3.

Сам Илон Маск шутит в Twitter, что из букв в названиях моделей электрокаров Tesla можно составить слово S3XY.