Маск представил новый электрокар Tesla - Model Y (фото, видео)
Компания Tesla представила свой новый электромобиль - Model Y. Новинку компании представил основатель и гендиректор компании Илон Маск.
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Автомобиль по своим характеристикам будет близок к популярному в США и Европе классу компактных кроссоверов. По словам Маска, Model Y обладает функциональностью классических кроссоверов (SUV), но при этом обладает динамикой спортивной машины.
Старт продаж намечен на осень 2020 года, автомобиль представят в четырех комплектациях. Стоимость кроссовера, в зависимости от комплектации, будет варьироваться в пределах 39-60 тысяч долларов. Самая дешевая версия поступит в продажу последней.
В самой дешевой комплектации Model Y будет способна проехать на одном заряде 402 километра и достигнуть максимальной скорости в 193 километра в час. С ростом стоимости комплектации рfстут и характеристики. В версии long range автомобиль будет способен проехать на одном заряде 482 километра.
Крыша автомобиля выполнена в виде панорамного окна.
Panoramic glass roof on Model Y— Tesla (@Tesla) 15 марта 2019 г.
Model Y должен обеспечить компании Tesla дальнейший стабильный рост, повторив, успех доступного седана Model 3.
Сам Илон Маск шутит в Twitter, что из букв в названиях моделей электрокаров Tesla можно составить слово S3XY.
S3XY pic.twitter.com/3ECtKEL2BH— Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2019 г.