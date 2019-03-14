Tesla представляет компактный кроссовер Model Y (онлайн-трансляция)

Model Y будет примерно на 10% больше Model 3 по размерам и на столько же дороже по цене.

Презентация нового электромобиля Tesla Model Y, который будет относиться к классу компактных кроссоверов и станет пятым автомобилем компании Илона Маска, основанной в 2003 году, проходит в лос-анджелесской дизайн-студии Tesla.

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Компактный кроссовер Tesla Model Y должен обеспечить компании дальнейший стабильный рост, повторив, успех доступного седана Model 3. Не исключено, что Model Y даже сможет в конечном итоге превзойти успех Model 3.

По предыдущим официальным сообщениям и утечкам мы уже знаем, что Model Y построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов. Это должно положительно сказаться как на производственных затратах и, следовательно, на цене для конечного покупателя, так и на скорости наращивания темпов выпуска.

То есть, в случае Model Y никаких проблем с наращиванием производства, как было с Model 3, быть не должно. Собственно, предыдущие утечки указывали на то, что к концу 2020 года Tesla планирует выпускать Model Y в тех же объемах, что сейчас Model 3 (7 тыс. в неделю).

Илон Маск также отметил, что Model Y будет примерно на 10% больше Model 3 по размерам и на столько же дороже по цене. При этом запас хода у Model Y будет незначительно меньше, чем у Model 3.

Как сообщал УНИАН, Tesla также представит в этом году еще один новый автомобиль - речь о нашумевшем полностью электрическом пикапе.