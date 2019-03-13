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Пользователи Gmail жалуются на сбои в работе сервиса

09:07, 13 марта 2019
Наука и IT
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Збои в работе наблюдаются в ряде стран \ Gmail

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По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, 42% пользователей не могут отправить сообщения, у 38% не получается открыть почтовую службу, а 19% не могут залогиниться.

Больше всего жалоб поступает из Японии, юго-востока Австралии, Сингапура, Индии, Канады и Восточного побережья США.

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Теги: #Gmail#глобальный сбой