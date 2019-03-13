Пользователи Gmail жалуются на сбои в работе сервиса

42% пользователей не могут отправить сообщения, у 38% не получается открыть почтовую службу.

Возросло количество жалоб на сбои в работе почтовой службы Gmail. Заметніе сбои в работе начались сегодня утром.

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По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, 42% пользователей не могут отправить сообщения, у 38% не получается открыть почтовую службу, а 19% не могут залогиниться.

Больше всего жалоб поступает из Японии, юго-востока Австралии, Сингапура, Индии, Канады и Восточного побережья США.