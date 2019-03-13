Пользователи Gmail жалуются на сбои в работе сервиса
09:07, 13 марта 2019Наука и IT
158 0
42% пользователей не могут отправить сообщения, у 38% не получается открыть почтовую службу.
Збои в работе наблюдаются в ряде стран \ Gmail
Возросло количество жалоб на сбои в работе почтовой службы Gmail. Заметніе сбои в работе начались сегодня утром.
Читайте такжеGoogle закроет почтовый сервис Inbox
По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, 42% пользователей не могут отправить сообщения, у 38% не получается открыть почтовую службу, а 19% не могут залогиниться.
Больше всего жалоб поступает из Японии, юго-востока Австралии, Сингапура, Индии, Канады и Восточного побережья США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter