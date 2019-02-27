Уязвимости в бесплатной программе позволяли украсть файлы с устройств на Android

В 2018 году разработчики приложения ликвидировали проблемы, однако не выпустили новую исправленную версию программы.

Уязвимости в бесплатной программе SHAREit, предназначенной для передачи файлов между устройствами на Android, позволяли злоумышленникам незаметно красть данные пользователей.

Уязвимости обнаружили сотрудники организации Redforce, они подробно описали их в блоге компании.

Хакеры использовали для взлома Wi-Fi-сети общего пользования. Подключение к беспроводному интернету было необходимо пользователям для работы с программой.

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В общей сети преступники сканировали порты, связанные с сервером приложения SHAREit. Уязвимости позволяли злоумышленникам загрузить на свои устройства любые данные и файлы с гаджета жертвы.

Сообщается, что проблема была обнаружена более года назад. Из-за опасностей, которые они несли для пользователей, сотрудники SHAREit не торопились обнародовать находки. В 2018 году разработчики приложения ликвидировали проблемы, однако не выпустили новую исправленную версию программы.

Ранее УНИАН сообщал, что разработчики файлового архиватора WinRar сообщили об исправлении опасной уязвимости, которая существовала в программе 19 лет.