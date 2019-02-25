В США 12-летний мальчик сделал ядерный реактор в своей детской комнате

Парень говорит, что купил все необходимое в интернете.

Юный американец Джексон Освалт из города Мемфис, штат Теннесси, стал самым молодым человеком в мире, кому удалось провести успешную ядерную реакцию.

Группа Open Source Fusor Consortium признала его достижения еще в январе прошлого года, когда парню было 12 лет, пишет The Guardian.

«Для тех, кто не видел мои предыдущие сообщения, станет сюрпризом, что я вообще допускал, что мне удастся добиться ядерной реакции», - написал Освалт на форуме сайта Fusor.net.

«За прошлый месяц я добился значительного прогресса. Теперь у меня есть результаты, которые я считаю достойными», - добавил он.

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По словам парня, он превратил свою детскую комнату в доме родителей в ядерную лабораторию, оснастив ее оборудованием на 10 тысяч долларов. Освалт пояснил, что использует 50 тысяч вольт электричества, чтобы нагреть газ дейтерия, в результате чего происходит слияние ядер и высвобождение энергии.

«Сначала я изучал, что другие люди делали со своими реакторами синтеза. Затем я составил список деталей, которые мне нужны. Я купил все на eBay. Нередко они оказывались совсем не тем, что мне было нужно. Поэтому приходилось модифицировать детали для своего проекта», - пояснил парень.

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Его отец Крис Освалт, который работает на компанию по производству медицинского оборудования, прокомментировал, что достижения его сына могут вызвать сомнения. Однако, по его мнению, они развеются со временем. Ученые же скептически относятся к работе Освалта-младшего и ждут публикацию его расчетов.