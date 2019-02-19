Китай хочет заряжать электромобили на Земле от станции на орбите

Впрочем, для эффективного использования таких орбитальных генераторов энергии придется решить еще ряд проблем.

Китай планирует создать первую солнечную электростанцию в космосе. А его ученые хотят запустить первые миниатюрные прототипы на орбиту в 2021-2025 годах.

Пан Цихао, который работает над проектом, считает, что такая орбитальная электростанция может обеспечить человечество «неисчерпаемым источником чистой энергии». Надежность обеспечения, по его оценкам, будет составлять около 99%, пишет Newsweek.

Ожидается, что орбитальные солнечные электростанции будут работать в шесть раз интенсивнее, чем наземные аналоги. Они позволят, к примеру, заряжать электромобили в любом месте на планете и в любое время. Хотя первая экспериментальная станция не даст большого количества энергии.

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Китайские исследователи рассчитывают до 2030 года запустить в космос аппарат, который будет производить один мегаватт электроэнергии. Ее вес будет составлять одну тонну. Станцию собираются разместить на расстоянии 36 километров над поверхностью Земли. Производимая ею электроэнергия будет передаваться с орбиты через микроволны и лазерные лучи.

По словам Пана, самый большой вызов сейчас – это запуск станции в космос. Ведь ее вес более чем вдвое превышает вес МКС. Исследователи изучают возможность ее построения на орбите с помощью 3D-печати. Другая проблема связана с угрозами, которые микроволновое излучение представляет для атмосферы и экологии Земли. Вместе с тем, построение первой космической электростанции уже идет в городе Чунцин.