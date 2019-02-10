По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии.

Otro video del avistamiento del supuesto meteorito al caer la noche de este sábado #9Feb en Valencia / Via @rafa50032 pic.twitter.com/taYYsJSCJF — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) February 10, 2019

В Венесуэле упал метеорит.

Видео опубликовали местные жители в Twitter.

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На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.

По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии, которая находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.

Как сообщал УНИАН, ранее над территорией Кубы взорвался метеорит.