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В Венесуэле упал метеорит (видео)

20:50, 10 февраля 2019
Наука и IT
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В Венесуэле упал метеорит.

Видео опубликовали местные жители в Twitter.

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На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.

По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии, которая находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.

Как сообщал УНИАН, ранее над территорией Кубы взорвался метеорит.

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Теги: #Венесуэла#метеорит