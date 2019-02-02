На Кубе упал метеорит (фото)
Над территорией Кубы взорвался метеорит, подтверждает многочисленные сообщения в соцсетях Министерство науки, технологии и окружающей среды страны.
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Ранее очевидцы сообщали, что в небе был виден огненный шар, который позже разлетелся на множество обломков. Фотографии фрагментов появились в интернете в ночь на 2 февраля.
Специалисты кубинского института геофизики провели анализ найденных обломков: они состоят из железа, никеля и силиката магния.
Фрагменты метеорита упали в городах Лос-Жазмин, Дос-Эрманас, Пальмарито, Эль-Куахани и близ города Виньялес. Размер самого крупного из обнаруженных составляет 11 см в длину. В результате его падения образовалась воронка.
#URGENTE Se reporta hallazgo de piedras de aprox. 7 cm en zona cercana al #MuralDeLaPrehistoria en #Viñales, prov. de #PinardelRío, #Cuba. Lugareños escucharon fuertes "explosiones" y vieron "una nube de humo" en el cielo. Se presume caída de #Meteorito. Autoridades investigan. pic.twitter.com/tIG8budtxC— Rey Gómez (@ReyGomezteleSUR) 1 февраля 2019 г.