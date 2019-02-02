На Кубе упал метеорит (фото)

Специалисты кубинского института геофизики провели анализ найденных обломков: они состоят из железа, никеля и силиката магния.

Над территорией Кубы взорвался метеорит, подтверждает многочисленные сообщения в соцсетях Министерство науки, технологии и окружающей среды страны.

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Ранее очевидцы сообщали, что в небе был виден огненный шар, который позже разлетелся на множество обломков. Фотографии фрагментов появились в интернете в ночь на 2 февраля.

Специалисты кубинского института геофизики провели анализ найденных обломков: они состоят из железа, никеля и силиката магния.

Фрагменты метеорита упали в городах Лос-Жазмин, Дос-Эрманас, Пальмарито, Эль-Куахани и близ города Виньялес. Размер самого крупного из обнаруженных составляет 11 см в длину. В результате его падения образовалась воронка.