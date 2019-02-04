Определился состав очередной экспедиции украинцев в Антарктиду

Восемь участников планируемой экспедиции ранее уже хотя бы раз зимовали на станции, а четверо поедут впервые.

В этом году зимовать на станцию «Академик Вернадский» отправятся 10 мужчин и две женщины.

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Как сообщает Министерство образования и науки, конкурсная комиссия определила основной состав 24-й летней украинской антарктической экспедиции. Согласно сообщению, ее возглавит доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. И. Франко Игорь Дикий.

Как отмечают в Минобразования, 8 участников планируемой экспедиции ранее уже хотя бы раз зимовали на станции, а четверо поедут впервые. «Одна из участниц будет работать на станции врачом (медик-волонтер – ред.), а другая будет проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, двое – геофизики, трое – метеорологи, а также системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи, повар», – говорится в сообщении.

Выезд в Антарктиду запланирован на конец марта 2019 года. Семеро будущих зимовщиков – киевляне, по одному из Львова, Харькова, Одессы, Закарпатья и Херсонщины, уточнили в Минобразования.

Для очередной 24-й экспедиции впервые провели открытый отбор участников, которые подавали документы в течение октября-ноября 2018 года (всего 178 человек, 32 – женщины).

Украина – одна из 30 стран мира, которая имеет постоянную станцию в Антарктике, работающую целый год. Ежегодно на станцию «Академик Вернадский» отправляется летняя экспедиция. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции. Последняя такая сезонная экспедиция стала крупнейшей за последние 18 лет, участники которой будут работать в Антарктиде около двух месяцев во время полярного лета.