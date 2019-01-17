Впервые за много лет на станцию "Академик Вернадский" возвращаются украинские женщины-ученые (видео)

26 украинских ученые отправляются на знаменитую антарктическую станцию "Академик Вернадский".

Этой ночью украинские ученые отправляются на знаменитую антарктическую станцию "Академик Вернадский".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Они должны преодолеть 15 тысяч километров, чтобы ближе к Южному полюсу изучать климатические изменения планеты, а также исследовать саму Антарктиду. И впервые за много лет на станцию снова возвращаются женщины-ученые.

Как идет речь в сюжете, 26 ученых, которых еще называют "сезонниками", отправляются на станцию. Среди них 4 женщины. И впервые за 20 лет одна из них останется на станции на целый год с 11 мужчинами.

Антарктида интересна Украине не только с научной точки зрения, напоминают специалисты. Антарктида - это 10% земной поверхности с еще не разведанными, но огромными запасами полезных ископаемых. По международному соглашению никто не имеет права вывозить их оттуда до 2048 года.