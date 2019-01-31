Массовые убийства во время колонизации Америки охладили климат на Земле

Из-за смерти десятков миллионов коренных американских народов планета остыла на столько, что в Европе говорили о «маленьком Ледниковом периоде».

Колонизация Южной и Северной Америк в 15-м веке сопровождалась убийством столь большого количества людей, что это повлияло на климат на Земле.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании. Исследователи утверждают, что катастрофа, вызванная европейскими поселенцами привела к тому, что огромные сельскохозяйственные угодья были заброшены. Эти земли быстро заполнили новые деревья и растения, пишет BBC.

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В свою очередь это привело к тому, что новые насаждения высосали из атмосферы значительные объемы углекислого газа. Поэтому планета остыла. В исторической литературе сокращение температуры на Земле иногда называют «малым Ледниковым периодом». В те времена зимы в Европе были настолько суровыми, что Темза в Лондоне из года в год полностью замерзала.

«Большое вымирание туземных народов Американских континентов привело к запустению больших площадей расчищенных земель. Наземное потребление углерода имело влияние как на содержание СО2 в атмосфере, так и на глобальную температуру воздуха», - сказал автор исследования Александр Кох.

Команда исследователей собрала все возможные данные о том, как много людей жило в Южной и Северной Америках до первого контакта с европейцами в 1492 году. Затем они оценили, как изменялась численность населения на протяжении следующих десятилетий, которые сопровождались смертельными болезнями, войнами, рабством и социальным коллапсом. Исследователи подсчитали, что на обоих континентах до открытия европейцами в 15 веке жило около 60 миллионов человек. Всего за столетие это население сократилось до 5-6 миллионов.

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Ученые также подсчитали, какие площади земли обрабатывали аборигенные народы. И каким было бы влияние на окружающую среду, если бы эти угодья затем поросли лесами. Исследователи пришли к выводу, что всего коренные американские цивилизации обрабатывать около 56 миллионов гектаров земли. Для сравнения, это равно площади достаточно большой европейской страны, например, Франции. Восстановление диких насаждений на этой площади сократило содержание СО2 в атмосфере на 7-10 миллионных долей.

«Чтобы дать этой цифре современный контекст, мы в среднем сжигаем горючее и производим около 3 миллионных долей СО2 ежегодно. Поэтому в те времена достаточно большая доля карбонатов была высосана из атмосферы», - пояснил соавтор исследования профессор Марк Маслин.