НАСА смоделировало лунные фазы на обратной стороне спутника Земли

Видео выложено в аккаунте Центра космических полетов Годдарда (Goddard Space Flight Center), входящем в НАСА, пишет Лента.ру.

На видео НАСА показано изображение обратной стороны Луны, созданное по результатам ее съемки зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) в 2009 году. На него наложено освещение, которое возникает при вращении пары Земли и ее спутника вокруг Солнца.

В первой части видео показывается смена лунных фаз на обратной стороне спутника Земли на фоне нашей планеты. Отмечается, что в момент, когда она почти полностью освещена, для нас наступает новолуние. Во второй части ролика показывается движение Земли и Солнца относительно Луны. Наша планета выглядит маленькой, так как сэмулирована съемка с близкого к нашему спутнику расстояния.

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Впервые обратная сторона спутника Земли была сфотографирована советской автоматической межпланетной станцией «Луна-3» в 1959 году. Оказалось, что она отличается от видимой: практически не имеет ровных участков, называемых «морями», вся усеяна кратерами. В дальнейшем обратную сторону снимали участники американской миссии «Аполлон-8». А самые точные данные были получены проектом LRO.