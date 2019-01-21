Журналисты показали, как в США наблюдали за "кровавой" Луной во вторую годовщину президентства Трампа (видео)

Следующую супер-кровавую луну можно будет увидеть через десять лет.

Супер-кровавый месяц: такое чрезвычайно редкое явление можно было наблюдать в эту ночью.

Как говорится в сюжете ТСН, на небе одновременно полное лунное затмение и так называемое суперлуние - когда спутник Земли проходит на близком от нее расстоянии, а потому выглядит намного больше, чем обычно.

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В Киеве луну закрывали тучи, а вот камеры в нескольких других странах, в частности, в Бельгии, Португалии, Аргентине или США, смогли зафиксировать это явление.

Корреспондент ТСН показала, как за супер-кровавой луной наблюдали в Вашингтоне, несмотря на плохую погоду.

С горячими напитками настоящие сорвиголовы в полночь в морозную и ветреную погоду пришли на ступени мемориала Линкольна, чтобы посмотреть на это явление и загадать желание.

Зрелищное затмение произошло именно на вторую годовщину президентства Трампа. Один из блоггеров в связи с этим назвал Трампа президентом кровавого месяца.

Красный цвет у спутника Земли вызывает затмение, ведь именно в это время луна находится в тени нашей планеты.

Следующую супер-кровавую луну можно будет увидеть через десять лет.