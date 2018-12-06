Зима в Антарктиде заставляет людей впадать в психологическую спячку

В наиболее холодные месяцы исследователи на Южном Полюсе становятся равнодушными и неэмоциональными.

Температура падает ниже 50 градусов мороза по Цельсию зимой, воздух почти лишен кислорода, а низкое давление затрудняет дыхание. Все это делает Антарктиду самым враждебным местом для людей на планете.

Чтобы пережить такие жесткие условия, исследователи на самом холодном континенте планеты впадают в так называемую «психологическую спячку». Об этом, как пишет Newsweek, свидетельствует новое исследование.

На Антарктиде никто не живет постоянно. Но исследователи ездят на континент, потому что его девственная среда предлагает бесценное место для проведения исследований в области астрофизики, гляциологии, геофизики, изменения климата и истощения озонового слоя. Но жизнь в таких суровых условиях не легкая.

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Белые пейзажи надоедают монотонностью, частное пространство становится роскошью. Кроме того, ученым месяцами приходится контактировать только друг с другом, не имея доступа к людям во внешнем мире. Иногда возникают задержки с доставкой провизии. А в случае угрозы, эвакуация часто невозможна. К тому же местная инфраструктура разрушается быстрее, чем где-либо на планете. Поэтому в любой момент связь с внешним миром может быть потеряна и долго не доступна.

Плохое настроение и нарушение сна, от которых страдают исследователи в самый холодный и темный сезон на Антарктиде, получили название «зимний синдром». Чтобы понять, как суровый антарктический климат влияет на временных жителей континента, ученые провели исследование среди двух команд на французско-итальянской станции в месте, известном под названием Dome C. Из-за чрезвычайно низкой температуры в этой точке члены команд, которые работают на станции, редко выходят наружу. Они уединены в трех частях станции, соединенных переходами: тихим спальным районом, шумным пространством со столовой комнатой и спортзалом, а третья часть обставлена различным научным оборудованием и бытовыми системами. За состоянием людей на станции следили с февраля до ноября.

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Первая команда состояла из 14 мужчин со средним возрастом в 38 лет. А во второй было трое женщин и 10 мужчин в возрасте 34 года. Ученые попросили их вести журнал сна, а также заполнить определенные анкеты с вопросами, целью которых было оценить эмоциональное состояние и работу механизмов, которые работают в таких чрезвычайных условиях. С началом антарктической зимы участники исследования начали жаловаться на проблемы со сном и потерю положительных эмоций.

Психолог из Университета Манчестера Натан Смит объяснил, что это связано с явлением, известным как «психологическая спячка». Ученые обнаружили, что члены команд на антарктической станции часто прибегали к определенным тактикам: они продумывали сценарии для значительно худших ситуаций, чем та, в которой они были в действительности, они активно работали над немедленным решением проблем и активно пытались расслабиться. Исследователи на станции пытались лишить себя проблематичных ситуаций. Но в середине антарктической зимы, как оказалось, они ничего такого не делали. Вероятно это потому, что работники станции стали «безразличными и неэмоциональными в зимние месяцы».

«Раньше ученые считали, что психологическая спячка – это защитный механизм против хронического стресса, что имеет смысл. Если условия не контролируемы, но вы знаете, что в какой-то момент в будущем все станет лучше, можно действительно попробовать разобраться с ситуацией таким образом, чтобы сэкономить энергию», - сказал Смит.

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«Исторически это опасное состояние. Находясь в нем, люди медленно реагируют на смену условий. И в чрезвычайном холоде это может привести к серьезным повреждениям или смерти», - добавил он.

Однако, по мнению ученого, современные станции в Антарктиде более обжитые сегодня и обеспечивают высокий уровень защиты против опасных элементов жизни на континенте. Поэтому механизм отстранения от хронического стресса действительно может быть эффективным решением для жизни на антарктических станциях.