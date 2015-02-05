Apple планирует создать собственный поисковик

В вакансии указано, что кандидат станет частью "революции использования людьми своих компьютеров и мобильных устройств" и созданная им платформа будет обслуживать сотни миллионов людей, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание Cult of Mac.

Apple начинает полноценную разработку собственного поисковика, который сможет конкурировать с Google и Yahoo. Однако, возможно, речь идет о совершенствовании поискового сервиса Spotlight для дальнейшей интеграции системы в другие сервисы.

Читайте такжеСМИ: Apple планирует выпустить iPad с 13-дюймовым экраном и стилусом

В этом году истекает срок соглашения Apple с Google, согласно которому в браузере Safari встроена поисковая система Google.

Ранее издание Business Insider сообщало, что в 2015 году Apple рассматривает возможность отказаться от использования поиска Google по умолчанию на своих устройствах в пользу Yahoo или Microsoft.