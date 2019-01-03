В Антарктике ученые добрались до озера на километровой глубине

Группе из 50 ученых пришлось растопить ледяную поверхность посредством буровой установки с горячей водой.

Группа ученых SALSA сумела добраться через один километр льда до озера в Антарктике.

Озеро Мерсер находился на глубине одного километра, все пространство в нем занимала огромная толща льда. Об этом пишет сайт Yahoo!.

Чтобы добраться до озера, группе из 50 ученых пришлось растопить ледяную поверхность посредством буровой установки с горячей водой.

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Бурение скважины началось еще 23 декабря.

Исследователи ожидают, что здесь можно выявить некоторые формы жизни, которые тысячелетиями не видели солнечного света. Также они планируют изучить образцы воды и ДНК микробов, которые обитают в водоеме.