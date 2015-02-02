В британской армии появится бригада для работы с Facebook и Twitter
В армии Великобритании создали отдельное подразделение, которое займется нелетальными методами ведения войны.
Главной задачей специального подразделения, получившего название 77-я бригада, будет ведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн, сообщает Новое время со ссылкой на The Guardian.
Полуторатысячная бригада начнет работу в апреле. Предпочтение при наборе специалистов будет отдаваться военнослужащим с журналистскими навыками и активным пользователям Facebook и Twitter.
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Власти Великобритании считают, что в информационную эру при 24-часовой доступности новостей, смартфонов и социальных сетей, а также в условиях ведения гибридных войн контент должен фильтроваться. Решение было принято с учетом опыта военных действий в Афганистане, аннексии Россией украинского Крыма и активности Исламского государства в Ираке и Сирии.
Подобные подразделения уже действуют в армиях США и Израиля.