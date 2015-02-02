В британской армии появится бригада для работы с Facebook и Twitter

Главной задачей специального подразделения, получившего название 77-я бригада, будет ведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн, сообщает Новое время со ссылкой на The Guardian.

Полуторатысячная бригада начнет работу в апреле. Предпочтение при наборе специалистов будет отдаваться военнослужащим с журналистскими навыками и активным пользователям Facebook и Twitter.

Читайте такжеВ аннексированном Крыму возбудили дело по статье "экстремизм" за пост в соцсетях

Власти Великобритании считают, что в информационную эру при 24-часовой доступности новостей, смартфонов и социальных сетей, а также в условиях ведения гибридных войн контент должен фильтроваться. Решение было принято с учетом опыта военных действий в Афганистане, аннексии Россией украинского Крыма и активности Исламского государства в Ираке и Сирии.

Подобные подразделения уже действуют в армиях США и Израиля.