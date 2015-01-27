Ученые выяснили, что в школах большинства стран мира девочки учатся лучше мальчиков

Девочки в средней школе учатся лучше мальчиков в подавляющем большинстве стран мира. Образовательные успехи девочек не зависят от равенства полов, уровня экономического и социального развития (и равенства в обществе в целом). К такому выводу пришли американские ученые, собрав данные по успеваемости полутора миллионов 15-летних школьников 74 стран мира. Исследование представлено в журнале Intelligence, а коротко о нем сообщается в пресс-релизе Университета Миссури, передает Lenta.ru.

Ученые работали с информацией ООН, а также Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, собранной с 2000 по 2010 год. В отличие от большинства подобных исследований, посвященных лишь математике (где мальчики показывают сравнимые с девочками результаты), ученые взяли различные предметы: чтение, математику, естественные науки (физику, химию, биологию).

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Оказалось, что в 70 процентах обследованных стран (регионов) девочки учатся лучше мальчиков. Исключением стали три региона: Колумбия, Коста-Рика и индийский штат Химачал Прадеш. О причинах попадания в список именно этих территорий ученые не знают (общего у них только то, что там выращивают кофе).

В развитых странах (Великобритании, США и некоторых других) разрыв в успеваемости у обоих полов сокращается до минимума. А больше всего девочки-школьницы обходят мальчиков в государствах, известных жестким неравенством полов: Катаре, Иордании, ОАЭ.

«Даже в странах, где свобода женщин подвергается существенным ограничениям, девочки к 15 годам лучше осваивают математику, чтение и естественные науки», — заявил руководитель исследования Дэвид Гири (David Geary). Иными словами, гендерное равенство в обществе в целом никак не влияет на успехи в успеваемости: в Финляндии и Катаре уровень девочек-школьниц оказался одинаковым.

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Полученные выводы заставили ученых поставить вопрос: если по окончании средней школы девочки учатся лучше, почему они столь слабо представлены в политике, бизнесе и науке? Хотя в развивающихся странах это сильно связано с экономическими и социальными факторами, то в более богатых регионах планеты существуют еще и внутренние причины. Дело в том, что среди отличников в Европе, США и Японии мальчиков столько же, сколько и девочек (а иногда и больше). Таким образом, именно из этой когорты отличников, возможно, и рекрутируется будущая деловая, политическая и научная элита.