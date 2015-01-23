Microsoft и NASA создадут программу для очков дополненной реальности

Microsoft и NASA вместе создадут специальное программное обеспечение (ПО) для очков дополненной реальности. Проект позволит ученым имитировать работу на Марсе. Об этом сообщается на официальном сайте NASA, передает Лента.ру.

ПО получило название OnSight и предназначено для недавно анонсированных Microsoft инновационных очков HoloLens. Проект разрабатывается NASA в Jet Propulsion Laboratory в Калифорнии.

OnSight будет обрабатывать данные, полученные с марсохода Curiosity. Таким образом, ученые смогут рассмотреть от первого лица 3D-отображения окрестностей, которые фиксирует марсоход, и использовать их для анализа окружающей среды на планете.

По задумке разработчиков, 3D-изображения помогут увидеть жизнь Марса как бы воочию, имитируя естественное восприятие человеческим зрением. Они считают, что это позволит взглянуть по-другому на изучение Красной планеты.

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«Ранее наши исследователи Марса должны были смотреть в компьютерный экран. Этот инструмент (программа OnSight — прим. «Ленты.ру») дает нам возможность исследовать окрестности так, как геологи проводят свои полевые работы на Земле», — сказал менеджер проекта OnSight Джефф Норрис.

С помощью OnSight ученые также смогут давать различные команды Curiosity. Например, жестами прикажут марсоходу двигаться к определенному объекту на поверхности планеты и произвести какое-либо действие с ним.

Ожидается, что тестирование OnSight в рамках миссии Curiosity начнется до конца этого года.