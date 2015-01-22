Microsoft представила очки дополненной реальности Hololens (фото)

Об этом на презентации Microsoft сообщил один из разработчиков Kinect Алекс Кипмэн, сообщает Lenta.ru.

«Мы мечтаем о голограммах», - так представитель Microsoft анонсировал новое устройство, которое работает, скорее, как очки дополненной реальности.

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Устройство Hololens внешне напоминает очки для горнолыжного спорта. Стекла очков - это полупрозрачный экран, устройство накладывает цифровую графику на объекты окружающего мира. В очки встроена новая технология виртуальной реальности Microsoft Holographic, которая также интегрирована в Windows 10.

По словам представителей Microsoft, Hololens может использоваться в разных контекстах - от пользовательского (игры, Skype, просмотр видео) до профессионального (3D-проектирование через приложение HoloStudio, совместная работа).

Очки полностью автономные, не требуют подключения к смартфону или компьютеру - в отличие от тех же Oculus Rift. Встроенные камеры и сенсоры позволяют отслеживать положение головы пользователя и симулировать взаимодействие с виртуальными объектами. Гаджет оснащен собственным процессором и модулем обработки графики.

Цена и сроки запуска устройства на рынок пока не известны. Однако, как пишет SlashGear, возможно, некоторые партнеры Microsoft смогут получить Hololens уже в июле этого года.