C помощью новой технологии морских браконьеров можно будет найти за долю секунды
Карта мира, проецируемая на видеоэкран, сможет практически мгновенно определить, когда в Мировом океане начинается незаконный вылов рыбы.
Об устройстве сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist.
На большом экране, на фоне снимков со спутника и топографической карты морского дна, отображаются все крупные корабли, оборудованные транспондером. Капитаны судов не имеют права отключать этот радиолокационный маяк. Однако так нередко поступают при начале нелегального промысла в охраняемых водах. Новая система оповестит об отключении транспондера за 18 миллисекунд, тогда так раньше для выявления подозрительного судна требовалась работа целой команды специалистов и в среднем 18 часов.
Читайте такжеЗа последние 40 лет в мире стало в два раза меньше диких животныхВыведение на экран особенностей рельефа дна помогает ученым определить, какие породы рыб встречаются в том или ином районе, и сопоставить эти данные с рыболовной лицензией судна.
Стоимость технологии, разработанной совместно британской инновационной компанией Satellite Applications Catapult и американским фондом The Pew Charitable Trusts, составила полтора миллиона долларов.