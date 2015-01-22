C помощью новой технологии морских браконьеров можно будет найти за долю секунды

Об устройстве сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

На большом экране, на фоне снимков со спутника и топографической карты морского дна, отображаются все крупные корабли, оборудованные транспондером. Капитаны судов не имеют права отключать этот радиолокационный маяк. Однако так нередко поступают при начале нелегального промысла в охраняемых водах. Новая система оповестит об отключении транспондера за 18 миллисекунд, тогда так раньше для выявления подозрительного судна требовалась работа целой команды специалистов и в среднем 18 часов.

Читайте такжеЗа последние 40 лет в мире стало в два раза меньше диких животныхВыведение на экран особенностей рельефа дна помогает ученым определить, какие породы рыб встречаются в том или ином районе, и сопоставить эти данные с рыболовной лицензией судна.

Стоимость технологии, разработанной совместно британской инновационной компанией Satellite Applications Catapult и американским фондом The Pew Charitable Trusts, составила полтора миллиона долларов.