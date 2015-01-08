Microsoft выпустила бюджетную Nokia с долгоживущей батареей

Несмотря на то, что устройство работает под управлением не ОС Windows Phone, а Series 30+, это не помешало компании установить на него приложения Facebook, мессенджера соцсети и Twitter, передает ТСН.ua. В качестве браузера используется Opera Mini с поиском от Bing.

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Телефон выпускается в двух версиях: с одной SIM-картой и с двумя. По заявлению компании, первая версия способна проработать до 29 дней без подзарядки, а вторая - до трех недель. В телефоне присутствует MP3-плеер и встроенное FM-радио, способные работать до 50 и 45 часов соответственно. Интернет доступен через сеть 2G, а камера имеет разрешение 0,3 мегапикселя. Данные хранятся на внешней SD-карте объемом до 32 гигабайт.

Стоимость устройства составит $29. Его продажи начнутся в I квартале этого года среди ограниченного списка стран Европы, Азии, Среднего Востока и Африки.