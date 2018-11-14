В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде (видео)
12:07, 14 ноября 2018Наука и IT
134 0
Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже. А при необходимости, устройство сбрасывает спасательный жилет.
В Іспанії розробили дрон, який може знайти людину на воді та скинути їй рятувальний жилет
В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде и сбросить ему спасательный жилет.
Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже. А при необходимости, устройство сбрасывает спасательный жилет, который надувается при контакте с водой.
Читайте такжеВ африканском университете представили первый в мире сверхпрочный кирпич из мочи
Аппарат готов к вылету только через шесть секунд после поступления экстренного вызова на пульт. А это значительно быстрее, чем выедет катер.
Ранее ученые заставили грибы вырабатывать электричество.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter