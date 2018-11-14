В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде (видео)

Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже. А при необходимости, устройство сбрасывает спасательный жилет.

В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде и сбросить ему спасательный жилет.

Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже. А при необходимости, устройство сбрасывает спасательный жилет, который надувается при контакте с водой.

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Аппарат готов к вылету только через шесть секунд после поступления экстренного вызова на пульт. А это значительно быстрее, чем выедет катер.

Ранее ученые заставили грибы вырабатывать электричество.