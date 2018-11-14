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В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде (видео)

12:07, 14 ноября 2018
Наука и IT
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Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже. А при необходимости,  устройство сбрасывает спасательный жилет, который надувается при контакте с водой.

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Аппарат готов к вылету только через шесть секунд после поступления экстренного вызова на пульт. А это значительно быстрее, чем выедет катер. 

Ранее ученые заставили грибы вырабатывать электричество.

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Теги: #Испания#ученые#дрон