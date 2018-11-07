Ученые заставили грибы вырабатывать электричество

Исследователи смогли интегрировать два вида живых организмов и одну технологию для производства тока.

Ученые создали бионический гриб, который генерирует электричество. Для этого они использовали определенные бактерии и графеновые наноленты, которые простираются от шапки к ножке.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что технология однако не генерирует достаточно электричества, чтобы питать любое электрическое устройство. Но эксперимент продемонстрировал, как можно генерировать электричество биологического происхождения.

Для своей разработки команда ученых из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси использовала обычные шампиньоны из супермаркета, которые покрыли нанолентами из графена. Затем на ленты с помощью 3D-принтера нанесли «биологическое чернило» с цианобактерями, которые способны вырабатывать электричество под действием Солнца, но не могут долго жить на искусственных поверхностях.

Читайте такжеУченые нашли способ бесконтактной зарядки подвижных электромобилей

Чтобы решить эту проблему, ученый Судип Джоши решил, что средой для бактерий могут стать грибы. И это решает проблему, которая не позволяла до этого времени использовать их для генерации электричества. Грибы из супермаркета покрыли лентами графена для того, чтобы создать сеть электродов для взаимодействия с бактериями. Таким образом, под действием света микроорганизмы, занесенные в грибы через «биологическое чернила», начали выделять электрический ток.

«Свет на грибах активирует механизм фотосинтеза цианобактерий, в ходе которого генерируются биологического происхождения электроны», - пояснил Джоши.