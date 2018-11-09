"Инопланетяне нас засмеют": Ученые решили изменить суть килограмма

Сегодня эталонный килограмм – это металлическая гиря в хранилище лаборатории Парижа.

Для группы специалистов особо важной сферы метрологии, это будет один из величайших моментов за более чем столетие.

С 1889 года один из главных столпов науки – килограмм – определялся куском металла, который хранится под тремя замками в хранилище лаборатории в окрестностях Парижа. Это единственный настоящий килограмм в мире. Но теперь все изменится.

Как пишет The Guardian, на следующей неделе главные ученые в области единиц измерения соберутся, чтобы творить историю. На главной конференции по единицам меры и веса в Версале представители 57 стран будут голосовать за внесение изменений в килограмм. Таким образом, единственная единица измерения, которая берет за эталон твердый объект, будет перерождена. Отныне килограмм будет выводиться из фундаментальной константы, числа, которое вплетено в само полотно вселенной.

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Голосование будет всего лишь формальностью. Дебаты уже состоялись, решение согласовано. Но даже народные революции – дело напряженное.

«Это будет нервный момент», - предполагает физик Национального института стандартов и технологий США Стивен Шламмингер, который тоже будет принимать участие в голосовании.

«Я думал об этом и работал в этом направлении в течение всей научной карьеры. Иногда у меня были периоды разочарования. Это действительно произойдет? Или я проснусь и все окажется сном?» - добавил он.

Большая часть встречи на следующей неделе будет посвящена рутинным делам, таким как принятие бюджета. А голосование по изменению сути килограмма состоится в пятницу.

«Будет приятно понимать, что все уладилось. Мы будем знать, по крайней мере, что никто не встал и не сказал, что все это абсурд. И мы не будем ничего менять», - добавил председатель метрологии масс национальной лаборатории Теддингтона Стюарт Дэвидсон.

Современная единица измерения берет свое начало со середины 18 века, когда стало понятно, что странам нужны общие меры. Международная торговля была на подъеме, поэтому становилось неразумным мерить, например, сукно на продажу стопами местного князя. В 1700-х годах король Луи XVI приказал ученым найти разумный подход. Собранная группа исследователей предложила систему на основе природы, которая бы подошла "всем народам во все времена». Метр был определен как одна десятимиллионная часть расстояния от Северного полюса до экватора. Килограмм же был определен весом одного литра воды. Чтобы сделать единицы измерения более практичными, каждая из них была воплощена в физическом объекте. Так появилась метровая металлическая полоска и килограммовая эталонная гиря. Со временем схема превратилась в международную систему единиц, которая включала: метр для измерения расстояния, секунду для учета времени, килограмм для массы, моль для количества вещества, ампер для электрического тока, кельвин для температуры и кандела для яркости.

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За последние 129 лет мировым эталоном международной единицы веса был блестящий покрытый платиной цилиндр, который хранится под тремя замками в Международном бюро веса и мер в Севре на западе Парижа. Национальные лаборатории метрологии хранят копии этого цилиндра, чтобы настраивать весы в своих странах. Каждые 40 лет копии возвращаются в Париж для проверки на соответствие оригиналу.

Это не плохая система. Из-за того, что эталонный цилиндр определяет килограмм, масса никогда не вызывает сомнений. Это всегда на 100% один килограмм. Однако, его вес на самом деле немножко увеличивается и уменьшается. Платина на его поверхности собирает загрязнители из воздуха, что делает цилиндр немножко тяжелее. Когда его чистят, килограмм теряет вес, поскольку небольшие частички сплава стираются. Неточность трудно подсчитать. Но за столетие эталонный килограмм теряет десятки микрограмм в весе. Все ученые знают наверняка, что килограмм, который определяет значение всех других, теперь уже не тот, что прежде. И этого достаточно, чтобы разозлить метрологов.

«Если инопланетяне когда-то прилетят на Землю, разве мы будем говорить с ними о чем-то другом кроме физики? Чтобы говорить о физике, там нужно будет договориться об общих единицах. Но если мы скажем, что наша единица массы основана на гири металла, которую мы держим в Париже, над нами будет смеяться вся вселенная», - сказал Шламмингер.

Если голосование на следующей неделе пройдет без эксцессов, Земля будет спасена от галактического позора. С 1983 года метр вычисляют от скорости света в вакууме. Килограмм же будут выводить из постоянной Планка, чье число глубоко вплетено в квантовый мир.