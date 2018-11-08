Может работать круглосуточно: в Китае показали виртуального ведущего новостей (видео)

В агентстве "Синьхуа" утверждают, что их новый "телеведущий" может работать круглосуточно.

В Китае показали виртуального телеведущего, который работает на основе искусственного интеллекта и способен самостоятельно зачитывать текст новостей.

Это совместный проект агентства "Синьхуа" и китайской поисковой системы Sogou.com, передает ВВС.

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Разработчики "телеведущего" утверждают, что он может зачитывать тот или иной текст так же естественно, как и профессиональный ведущий или диктор.

"Я буду работать без устали и буду продолжать информировать вас о последних событиях - тексты загружаются в систему, что руководит мной, беспрерывно", - говорит сам телеведущий.

В агентстве "Синьхуа" утверждают, что их новый "телеведущий" может работать круглосуточно, а потому способен существенно снизить затраты, которые идут на создание новостных выпусков. Кроме этого, он может быть полезным в случае, когда выпуск новостей необходимо создать срочно.

В то же время кое-кто из зрителей заметил, что его голос "слишком похож на голос робота".

"Смотреть на это дольше, чем несколько минут, довольно трудно, - говорит Майкл Вулдридж из Оксфордского университета. - Ведущий выглядит слишком плоским и равномерным, во всем этом не чувствуется ритма и акцентов". По его мнению, настоящие люди в роли ведущих всегда будут вызывать большее доверие.