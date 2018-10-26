Искусственный интеллект станет парфюмером

Созданный алгоритм создает новые комбинации для каждой ноты аромата.

Компания IBM Research совместно с производителем ароматизаторов Symrise представили Phylira — алгоритм, который подбирает новые комбинации ароматов для создания парфюма. Сейчас алгоритм уже используют для создания двух ароматов бразильской марки O Boticário: они поступят в продажу в середине следующего года, сообщается на сайте IBM.

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Создание новых ароматов, поэтому, — процесс достаточно сложный, требующий парфюмерного мастерства и долгого поиска новых композиций. Специалисты из IBM Research решили доверить это искусственному интеллекту, пишет nplus1.

Созданный ими алгоритм создает новые комбинации для каждой ноты аромата, ищет материалы, которые могут заменить тот или иной аромат, и затем анализирует, насколько приятным композиция будет для человеческого обоняния и похож ли аромат на уже доступную на рынке парфюмерию.

Компания не раскрывает подробности о том, как именно устроен их алгоритм и как он обучался: предполагается, что разработчики использовали данные об оценке людей определенных комбинаций и данные о том, насколько одно эфирное масло похоже по структуре и аромату на другое — его заменитель. Кроме того, можно также предположить, что исследователи собрали и базу данных уже существующих ароматов.