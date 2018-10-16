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Стало известно, когда выйдет новая версия Winamp

13:58, 16 октября 2018
Наука и IT
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Плеер Winamp был создан в 1997 году \ Ars Technica

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Новая версия программы объединит MP3-плеер, подкасты и подписки сторонних музыкальных сервисов, передает kommersant со ссылкой на Techcrunch . Плеер будет запущен в качестве единой платформы для мобильных устройств. Несмотря на то что для компьютеров слишком велика доля iTunes и других сервисов, обновление получит также и десктоповая версия.

Плеер Winamp был создан в 1997 году и быстро завоевал популярность на рынке. В 1999 году плеер был куплен за $80 млн компанией Aol, в 2014 году Winamp перешел под контроль к Radionomy. В настоящее время, по данным компании, во всем мире плеером до сих пор пользуются свыше 100 млн человек.

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Теги: #плеер