Стало известно, когда выйдет новая версия Winamp

Эта версия станет первой за семь лет.

Нидерландская компания Radionomy в 2019 году выпустит обновление для цифрового музыкального плеера Winamp - впервые с 2013 года.

Читайте такжеApple, Google и Facebook будут бороться с экранной зависимостью пользователей

Новая версия программы объединит MP3-плеер, подкасты и подписки сторонних музыкальных сервисов, передает kommersant со ссылкой на Techcrunch . Плеер будет запущен в качестве единой платформы для мобильных устройств. Несмотря на то что для компьютеров слишком велика доля iTunes и других сервисов, обновление получит также и десктоповая версия.

Плеер Winamp был создан в 1997 году и быстро завоевал популярность на рынке. В 1999 году плеер был куплен за $80 млн компанией Aol, в 2014 году Winamp перешел под контроль к Radionomy. В настоящее время, по данным компании, во всем мире плеером до сих пор пользуются свыше 100 млн человек.