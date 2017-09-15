Google Chrome заблокирует автозапуск видео со звуком

11:21, 15 сентября 2017
Наука и IT
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Компания не будет запрещать сайтам воспроизводить ролики, в которых звук отключен.

Иллюстрация REUTERS

Google объявила о запрете автоматического запуска видео, которое включается со звуком, в Google Сhrome. Функция появится в версии Chrome 64 с января 2018 года, передает TJournal.

С указанного момента Google Chrome будет разрешать автовоспроизведение, только если пользователь браузер сам "обратит внимание" на видео. 

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Функция будет работать как в десктопной, так и мобильной версии браузера. The Next Web подчеркнул, что запрет в том числе затрагивает рекламу со звуком.

По мнению компании, это должно избавить пользователей от "нежелательных шумов", а также использования трафика и потребления энергии устройства без согласия пользователя. Также, начиная с Chrome 63, в настройках браузера появится возможность отключения звука для отдельных сайтов.

В новой версии браузера Safari в готовящейся к выходу macOS High Sierra автозапуск видео и аудио полностью отключат, но оставят пользователю возможность включить плеер.

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Теги: #Google Сhrome#видео со звуком