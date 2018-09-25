Находка десятилетия: у берегов Португалии обнаружили 400-летний корабль с ценными артефактами (видео)
14:15, 25 сентября 2018Наука и IT
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На дне рядом с судном нашли старинные пушки с гербом Португалии, специи и даже куски китайской фарфоровой посуды.
Ученые уже заявили, что это находка десятилетия / скриншот видео ТСН
В океане у берегов Португалии нашли торговый корабль, которому более 400 лет.
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Как говорится в сюжете ТСН, корабль лежал на глубине 12 метров, неподалеку от города Кашкайс – пригорода Лиссабона. Судно разыскали во время плановых работ - когда чистили русло реки Тежу, что течет в столице.
Археологи предполагают, что корабль плыл из Индии, когда произошла катастрофа. На дне рядом с судном нашли старинные пушки с гербом Португалии, специи и даже куски китайской фарфоровой посуды.
Ученые уже заявили, что это находка десятилетия и готовятся исследовать корабль.
В океане у Португалии нашли торговый корабль, которому больше 400 лет
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