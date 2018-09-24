В Google назвали технологию, из-за которой человечество совершит большой прорыв

Эксперты компании указывают на низкий уровень грамотности в развивающихся странах.

Искусственный интеллект и беспилотные автомобили не исчезают из заголовков газет. Однако, следующий большой технологический скачок будет достигнут благодаря сервисам распознавания голоса.

Об этом, как пишет The Guardian, сказал директор Google по вопросам поиска Бен Гомес. По его словам, лучшее понимание языков критически важно для будущего интернета.

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"Распознавание речи и понимание языков – это ключ к будущему поиска и информации. Однако, существует немало сложных проблем, таких как понимание того, как работают взаимоотношения между словами, как «он», «она» или «оно» относятся к другим частям предложения. Это совсем не тривиальная проблема для решения. Она одна из миллионов проблем, которые предстоит решить», - сказал Гомес.

Свои комментарии для The Guardian он сделал накануне 20-й годовщины компании Google, которая также семь лет назад запустила свой первый голосовой сервис трансформации речи в текст для поиска.

Теперь технология встроена в поисковую систему Google, а также в систему виртуального помощника на основе искусственного интеллекта, который работает на миллионах смартфонов по всему миру. Как оказалось, это очень важно в развивающихся странах с низким уровнем грамотности.

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«Для нас было очевидно, что то, что казалось передовой технологией на Западе, на самом деле базовая необходимость в странах вроде Индии. Это в определенной степени изменило суть разговора», - сказал Гомес, который родился в Танзании и вырос в Бангалоре.

«Много языков развивающихся стран никогда не имели единой раскладки клавиатуры. Я изучал хинди 10 лет, но не знал, как печатать на этом языке. Поэтому голосом гораздо проще набрать текст», - пояснил он.