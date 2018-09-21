Марсоход Curiosity приостановил научные работы из-за проблем с передачей данных

Специалисты готовятся использовать запасной компьютер аппарата, если им потребуется провести диагностику главного компьютера.

Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти.

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Об этом говорится в сообщении на сайте миссии. В остальном марсоход работает в нормальном режиме.

Отмечается, что проблема возникла в субботу, 15 сентября. Помимо передачи данных из памяти, марсоход может передавать данные в режиме реального времени. Эта система передачи данных работает нормально, и передает различную информацию о статусе марсохода.

Инженеры расширяют объем информации, передаваемой в реальном времени, чтобы выяснить причину неполадки, но на это требуется время.

В понедельник и вторник инженеры решали, какие именно данные с марсохода будут для них наиболее полезными. Они также дали Curiosity команду приостановить работу научных инструментов, поскольку их данные пока не сохраняются в памяти.

Специалисты готовятся использовать запасной компьютер Curiosity, если им потребуется провести диагностику главного компьютера.

Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года. В октябре прошлого года сообщалось, что у Curiosity возникли проблемы с оборудованием для бурения скважин, но марсоход "вылечился" и продолжил научную работу.