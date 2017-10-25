Марсоход Curiosity "вылечился" и продолжит бурить Красную планету

Несколько месяцев назад инженерам JPL удалось выдвинуть в рабочее положение заевший бур. Теперь марсоход снова может делать скважины в Марсе глубиной до 7 см.

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Но, чтобы вернуться к буровым работам, надо освоить новый метод бурения. Раньше бур подавался по направляющим, а манипулятор жестко прижимался к грунту двумя упорами. Сейчас движение по направляющим невозможно из-за заевшего механизма, поэтому придется работать всем манипулятором, совершая усилия механической рукой имеющей пять степеней свободы. Чтобы всё прошло хорошо, требуется надежно контролировать боковые усилия, которые могут заклинить бур в скважине и сломать сверло.

Теперь марсоход провел первый тест датчиков усилия на манипуляторе, чтобы определить возможность контроля всех боковых отклонений. До первой скважины после неисправности еще далеко, но серьезный прогресс в возвращении важной функции марсохода налицо.

Как сообщал УНИАН, в сентябре NASA опубликовало новые удивительные фотографии поверхности Марса, сделанные с помощью зонда Mars Reconnaissance Orbiter. Этот аппарат ищет на Марсе доказательства наличия воды.