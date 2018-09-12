Apple случайно слила характеристики новых iPhone в сеть

По слухам, первые два устройства оснастят OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Третий смартфон будет самым дешевым в линейке и получит 6,1-дюймовый IPS-экран.

В преддверии презентации iPhone-устройств 2018 года Apple обновила файл с названиями продуктов в структуре сайта, которые четко указывают на имена будущих устройств - iPhone Xs, Xs Max и XR.

Об этом сообщает сайт ATH.

Так, на карте сайта Apple есть ссылки на iPhone XS и iPhone XS Max. Конечно, ни одна из этих ссылок не является "живой". Однако эта информация подтверждает, что iPhone 2018 будет называться iPhone XS и iPhone XS Max.

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По слухам, первые два устройства оснастят OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Третий смартфон будет самым дешевым в линейке и получит 6,1-дюймовый IPS-экран. Также в коде страницы нашли информацию о новых Apple Watch, которые выйдут в размерах 40 и 44 миллиметра. Вскоре после публикации информации компания удалила с сайта упоминания новых смартфонов.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 сентября, в зале Театра Стива Джобса (Купертино, США) состоится презентация Apple, на которой она представит ряд новинок.

Презентация Apple 2018 начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте компании Apple только в браузере Safari на iPhone, iPad, Mac, приставке Apple TV, а также через браузер Microsoft Edge в Windows 10.