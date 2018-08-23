ESA запустило спутник для наблюдения за ветрами в стратосфере (видео)

Данные со спутника помогут улучшить метеорологические модели, а сильнее всего это должно отразиться на среднесрочных прогнозах, просчитываемых на несколько дней.

Европейское космическое агентство запустило спутник ADM-Aeolus, предназначенный для наблюдения за ветрами в стратосфере.

Предполагается, что сбор точных данных о скоростях ветров на высоте до 30 километров позволит повысить качество метеорологических прогнозов, передает N+1.

Один из основных факторов, влияющих на погоду - ветер. В том же время, он является и одной из главных проблем, препятствующих составлению среднесрочных и долгосрочных метеорологических прогнозов.

Дело в том, что измерять скорость и направление ветра в стратосфере гораздо сложнее, чем на небольшой высоте. Для этого используются стационарные наземные станции, оснащенные радарами, лидарами и другими инструментами для измерения характеристик ветра. Кроме того, данные можно получать, запуская стратостаты с научным оборудованием. Однако наземные станции привязаны к конкретной территории и не подходят для постоянного наблюдения за ветрами над океанами, которые вносят большой вклад в формирование погоды, а стратостаты не позволяют собирать данные регулярно.

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Спутник ADM-Aeolus призван восполнить недостающий объем данных о ветрах в нижней половине стратосферы - до 30 километров. Для сбора данных спутник оборудован доплеровским лидаром ALADIN. В этом приборе установлен лазер, излучающий ультрафиолетовые импульсы с длиной волны 355 нанометров. Проходя через атмосферу, излучение рассеивается на молекулах воздуха, а также на водяных каплях и частицах пыли.

Лидар может собирать данные о ветре благодаря тому, что при рассеянии возвращенный на детектор свет имеет измененную длину волны, зависящую от скорости частицы, на которой произошло рассеяние исходного излучения. Поскольку телескоп лидара будет располагаться под углом к поверхности Земли и перпендикулярно направлению вектора скорости спутника, ALADIN сможет определять не только скорость, но и направление ветра.

Видео: European Space Agency, ESA

23 августа в 00:20 по киевскому времени ракета-носитель Vega со спутником стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите типа рассвет-закат, при которой он будет постоянно лететь по линии раздела между освещенной и темной стороной планеты на высоте 320 километров. Один оборот вокруг Земли спутник будет совершать за полтора часа, а его орбитальный цикл составляет 7 дней - именно с таким интервалом спутник будет собирать данные об атмосфере над одной и той же местностью.

Видео: esa.int

Предполагается, что данные со спутника помогут улучшить метеорологические модели, а сильнее всего это должно отразиться на среднесрочных прогнозах, просчитываемых на несколько дней.