Самолет-гигант больше Ан-225: американская компания представила проект запуска ракет-носителей с воздуха

Первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году.

Американская компания Stratolaunch Systems, занимающаяся разработкой двухфюзеляжного самолета Stratolaunch, объявила о проектировании двух ракет-носителей воздушного старта и космоплана. Согласно сообщению компании, самая легкая из ракет-носителей будет применяться для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с 2022 года.

Как пишет N+1, самолет Stratolaunch, испытания которого проводятся с конца прошлого года, планируется использовать в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться ракеты-носители. Размах крыла самолета составляет 117,3 метра, а длина обоих фюзеляжей — 72,5 метра. Для сравнения, размах крыла крупнейшего в мире самолета — Ан-225 «Мрия» — составляет 88,4 метра, а длина фюзеляжа — 84 метра.

Высота Stratolaunch составляет 15,2 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Аппарат сможет выполнять полеты и запуск ракет-носителей в стратосфере на высоте около 11 тысяч метров. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны.

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Первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году. Он запустит крылатую ракету-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно. В целом, Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus.

Согласно заявлению Stratolaunch Systems, легкая ракета-носитель MLV сможет выводить на орбиту высотой 400 километров полезную нагрузку массой 3,4 тонны. Более тяжелый носитель MLV Heavy с двумя боковыми ускорителями сможет нести полезную нагрузку массой до 6 тонн. Сроки завершения разработки тяжелого носителя пока не раскрываются.

Американская компания также намерена разработать космоплан, который будет применяться для вывода в космос полезной нагрузки и доставки на Землю различных грузов. Первая версия космоплана будет беспилотной. Усовершенствованная версия аппарата будет уже пилотируемой и ее можно будет использовать для отправки людей в космос.

Как сообщал УНИАН, недавно украинский самолет-гигант "Мрия" ненадолго вернулся домой.