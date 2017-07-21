Сумку Нила Армстронга с лунной пылью продали с молотка за $1,8 миллионов

Сумка с собранными Нилом Армстронгом образцами лунного грунта была продана за $1,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукциона Sotheby.

Торги, состоявшиеся 20 июля, были приурочены ко дню высадки Армстронга и его напарника Базза Олдрина на Луну 48 лет назад, где они провели за пределами корабля 2 часа 21 минуту. Изначально предполагалось, что за сумку удастся получить до $4 млн.

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Сумку в 2015 году на аукционе в Техасе приобрела за $995 адвокат из Чикаго Нэнси Карлсон. После покупки она обнаружила внутри пыль и камешки. Карлсон передала их NASA, где ей сообщили, что содержимое сумки взято с лунной поверхности, является государственной собственностью и было продано по ошибке. Однако через суд Карлсон добилась признания сумки своей собственностью и выставила на продажу.