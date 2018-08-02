Новый метеоудар: в августе Украину накроют магнитные бури, названы даты

В 20-х числа в Украине прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Август 2018 года будет "богат" магнитными бурями. Наиболее серьезные в Украине ожидаются в середине последнего месяца лета - 17-21 августа.

Когда магнитные бури в августе

6-7 августа - люди будут чувствовать слабость и перепады настроения;

12-13 августа - возмущения малой силы;

17-21 числа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

20 числа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;

29 августа - средняя по мощности буря.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, на 20 августа придется пик метеоудара:

Стоит отметить, что магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Перед событием метеозависимым людям необходимо следовать рекомендациям врачей.

Так, в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения.

Наиболее подвержены влиянию метеоудара страдающие сердечной недостаточностью, стенокардией и гипертонической болезнью люди.

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Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

В дни бурь нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Следуя нижеприведенным советам, можно минимизировать воздействие магнитных бурь:

- избегать физических нагрузок;

- отказаться от алкоголя и курения;

- высыпаться;

- пить много воды;

- не употреблять тяжелую пищу;

- кофе лучше заменить на зеленый чай;

- запастись одобренными врачом лекарствами «экстренного реагирования».