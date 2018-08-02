Новый метеоудар: в августе Украину накроют магнитные бури, названы даты

08:17, 02 августа 2018
Наука и IT
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В августе ожидается ряд магнитных бурь / фото geocenter.info

Когда магнитные бури в августе

  • 6-7 августа - люди будут чувствовать слабость и перепады настроения; 
  • 12-13 августа - возмущения малой силы; 
  • 17-21 числа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи; 
  • 20 числа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;
  • 29 августа - средняя по мощности буря. 

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, на 20 августа придется пик метеоудара: 

Стоит отметить, что магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Перед событием метеозависимым людям необходимо следовать рекомендациям врачей.

Так, в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения.

Наиболее подвержены влиянию метеоудара страдающие сердечной недостаточностью, стенокардией и гипертонической болезнью люди.

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Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом. 

В дни бурь нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Следуя нижеприведенным советам, можно минимизировать воздействие магнитных бурь:

- избегать физических нагрузок;

- отказаться от алкоголя и курения;

- высыпаться;

- пить много воды;

- не употреблять тяжелую пищу; 

- кофе лучше заменить на зеленый чай; 

- запастись одобренными врачом лекарствами «экстренного реагирования».

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Теги: #Украина#буря#магнитные бури#метеозависимость