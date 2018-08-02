Новый метеоудар: в августе Украину накроют магнитные бури, названы даты
Август 2018 года будет "богат" магнитными бурями. Наиболее серьезные в Украине ожидаются в середине последнего месяца лета - 17-21 августа.
Когда магнитные бури в августе
- 6-7 августа - люди будут чувствовать слабость и перепады настроения;
- 12-13 августа - возмущения малой силы;
- 17-21 числа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;
- 20 числа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;
- 29 августа - средняя по мощности буря.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, на 20 августа придется пик метеоудара:
Стоит отметить, что магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Перед событием метеозависимым людям необходимо следовать рекомендациям врачей.
Так, в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения.
Наиболее подвержены влиянию метеоудара страдающие сердечной недостаточностью, стенокардией и гипертонической болезнью люди.
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Как защититься от воздействия магнитных бурь
Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.
В дни бурь нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.
Следуя нижеприведенным советам, можно минимизировать воздействие магнитных бурь:
- избегать физических нагрузок;
- отказаться от алкоголя и курения;
- высыпаться;
- пить много воды;
- не употреблять тяжелую пищу;
- кофе лучше заменить на зеленый чай;
- запастись одобренными врачом лекарствами «экстренного реагирования».