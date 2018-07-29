Роковой день Евромайдана воспроизвели в виртуальной реальности

По замыслу авторов проекта, зритель в VR-шлеме сможет пройти по улице Институтской - тем же маршрутом, каким шли участники Евромайдана, тесня силовиков.

Украинские энтузиасты технологий виртуальной реальности представили в Нью-Йорке проект Aftermath VR, в мельчайших деталях воспроизводящий трагические события 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

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Как сообщает «Голос Америки», презентация состоялась в Высшей школе журналистики Городского университета Нью-Йорка (CUNY), в рамках конференции, прошедшей на минувшей неделе.

Как рассказала журналистам директор программы Journalism 360 Ассоциации онлайновых новостей (ONA) Лора Херцфелд (Laura Hertzfeld), в конференции участвовали получатели грантов на высокотехнологические проекты в сфере медиа.

Создатели проекта Aftermath VR – украинцы Алексей Фурман, Сергей Полежака и Кирилл Жилинский. По словам Фурмана, приехавшего в Нью-Йорк для презентации проекта, он был начат весной 2017 года им и его коллегами-единомышленниками.

«Можно сказать, это первая попытка воссоздать революционные события Евромайдана в Киеве в формате VR с использованием фотограмметрии и компьютерной графики CGI, отметил Фурман. – Мы решили реконструировать шаг за шагом, как развивались события в тот трагический день 20 февраля 2014 года. Зрители смогут пройти маршрутом демонстрантов по Институтской улице, когда им удалось потеснить с нее полицию. Мы во многом опирались на архивную документальную съемку и на записанные на видео свидетельства участников Майдана. Мы поддерживаем тесные контакты с семьями героев «небесной сотни».

Отмечается, что в первый день конференции участники встречи посмотрели демонстрационные «видео 360» проекта в новом центре VR World, который лишь год назад открылся в Нью-Йорке. На протяжении месяца посетители центра смогут увидеть короткое «демо» Aftermath VR.

Зрителю выдается специальный шлем с очками и два «контролера» для обеих рук. Управляя ими, он виртуально движется по Институтской улице, тем же маршрутом, каким шли участники Майдана, тесня силовиков. По ходу движения можно останавливаться, осматривая все вокруг и активизируя видеосвидетельства очевидцев и комментаторов, эпизоды архивных документальных съемок, а также отдельные трехмерные артефакты Майдана, такие как каски демонстрантов и фрагменты брусчатки.

По словам Фурмана, сейчас осталось завершить еще примерно треть проекта Aftermath VR. Премьера его в Украине запланирована на ноябрь 2018 года, когда будет отмечаться пятая годовщина начала Евромайдана.

В период от 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. В этот день силовики убили больше всего участников Революции достоинства.

В течение столкновений 18-20 февраля три года назад в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.