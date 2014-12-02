Ученые выяснили, почему самцы умирают раньше самок

Результаты исследования были опубликованы в журнале Functional Ecology, а коротко о них сообщается в пресс-релизе Эксетерского университета, передает Lenta.ru.

Биологи из Эксетерского университета работали c популяциями мух Drosophila simulans, развивавшимися в различных условиях среды. Чтобы ужесточить половой отбор к большим группам самцов подсаживали немногочисленных самок, а жесткое давление природных факторов (естественный отбор) моделировали с помощью высокой температуры.

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Самцы мух привлекают внимание самок песнями, танцами и приятным запахом, однако при изменении привычных условий среды эти усилия требовали значительно больше энергии. В результате продолжительность жизни самцов сократилась примерно на треть (до 24 дней). Для сравнения: в обычных условиях самцы и самки умирали в одном и том же возрасте (около 35 дней).

«Половой и естественный отбор воздействует на представителей обоих полов в корне различным образом. Полученные нами результаты могут объяснить неравную продолжительность жизни самцов и самок многих видов, человека в том числе», — отмечает один из авторов статьи Дэвид Хоскен (David Hosken).