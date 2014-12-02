Мыши стали умнее после пересадки человеческих клеток

Нейроны (клетки, отвечающие за мыслительные процессы) сохранили естественный облик, но практически все глиальные клетки (обеспечивающие жизнедеятельность нейронов) сменились на человеческие (всего они занимают около 40 процентов от объема мозга).

Об этих опытах нейрофизиологи пишет Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

Стив Голдмэн (Steve Goldman) из Медицинского центра Рочестерского университета извлекли неразвитые нейроглиальные клетки из подаренных университету эмбрионов, и ввели их в мозг мышат. Там клетки выросли и превратились в астроциты. Клетки этого типа играют важную роль в мышлении: они усиливают связи между нейронами (так называемыесинапсы). Астроциты человека в 10-20 раз крупнее мышиных, и обладают в сто раз большим количеством отростков (ганглий), регулирующих передачу сигналов между синапсами. Примерно за год 300 тысяч клеток размножились до 12 миллионов, вытеснив мышиные астроциты к маргинальным участкам.

Такое усиление «вычислительных мощностей» не замедлило сказаться на умственных способностях грызунов: например, они в четыре раза дольше помнили о связи определенного звука со слабым электрическим ударом.

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Сейчас Голдмэн планирует ввести нейроглиальные клетки человека более умным лабораторным животным — крысам. Ученые уже сделали первые инъекции и сейчас отслеживают пути распространения клеток.

Хотя опыты ученого заставляют вспомнить о фильме «Глубокое синее море», где разумные акулы возникают после экспериментов по борьбе с болезнью Альцгеймера, или о рассказе «Цветы для Элджернона», герой которого (лабораторная мышь) усиливает интеллект благодаря хирургической операции, Голдмэн настаивает, что новые клетки приближают мышей к Homo sapiens.

«Введение нейроглиальных клеток не дает им никаких человеческих способностей. Наш опыт просто повысил эффективность нейронных сетей животного. Однако мышь все равно осталась мышью», — заявил ученый.

Кроме того, исследователи приняли принципиальное решение не пересаживать человеческие клетки обезьянам — прежде всего по этическим соображениям.