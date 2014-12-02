Власти России собираются отфильтровать весь интернет

Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, речь идет о внедрении ранее предложенного исполнительным директором российской Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Денисом Давыдовым механизма обязательной фильтрации интернет-контента операторами связи - применении специального ПО, которое в перспективе будет из всего объема интернет-трафика отслеживать вредоносный контент, чтобы оградить от него детей.

Он также подробно объяснил предполагаемый механизм осуществления фильтрации контента. По его словам, речь идет о введении стопроцентной премодерации операторами всего объема трафика.

Читайте такжеВ России создают свою "Википедию" без "необъективности"«Те, кто не смогут делать это на своих ресурсах, обязаны будут покупать уже очищенный контент у более крупных операторов. Тем самым будет создан механизм определения доверенных и не доверенных провайдеров», — утверждает источник.

По его словам, созданием технологической платформы для фильтрации займется компания «Ашманов и партнеры» под руководством Игоря Ашманова (известный российский специалист в этой сфере - ред.).

При этом источник подчеркнул, что власти специально стараются избежать широкого общественного обсуждения поправок, поскольку ими недовольны практически все операторы и провайдеры, а также представители интернет-бизнеса.

Эксперты уверены, что внедрение системы фильтрации дорого обойдется операторам, существенно снизит скорость обмена данными и ударит по интернет-бизнесу.