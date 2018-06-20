В Intel выпустили самый маленький в мире квантовый процессор

Квантовый чип совсем маленький и виден только под электронным микроскопом.

На фабрике Intel D1D Fab в Орегоне создали новый миниатюрный работающий квантовый чип.

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Для создания новинки использовались почти такие же технологии, что при производстве обычных кремниевых процессоров, сообщает Новое время со ссылкой на Next Big Future. Квантовый чип от Intel совсем маленький и виден только под электронным микроскопом. Его размер составляет порядка 50 нанометров и, согласно заявлению инженеров компании, на материале толщиной с человеческий волос можно будет разместить до 1500 кубитов. Для работы микросхемы необходима температура, близкая к абсолютному нулю.

На данный момент именно это и является основным недостатком квантовой вычислительной системы, преодоление которого может стать новым этапом развития технологий.

Квантовые компьютеры работают по совершенно другому принципу, не так, как классические компьютеры, где вся информация закодирована последовательностью битов со значением 1 или 0. Наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере называется кубит, и, в отличие от бита, он может находиться в любом суперпозиционном состоянии. Таким образом, квантовый бит может принимать бесконечно много значений. В теории это должно в разы увеличить скорость вычислений.

По уверениям создателей, новый чип от Intel может быть значительно увеличен. Будущие квантовые компьютеры будут иметь миллионы кубитов - и будут намного более мощными, чем сегодняшние быстрые суперкомпьютеры.

По словам технического руководителя Intel, Джима Кларка, каждую неделю компания выпускает около пяти 300-мм пластин с процессорами на спиновых кубитах. Это кажется мизерным количеством, но в пересчете на кубиты никто в мире пока не сравнился с Intel.