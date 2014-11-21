Катастрофа рейса MH17 вызвала рекордную активность в украинском Твиттере - исследование

Об этом свидетельствуют материалы исследования, проведенного компанией Яндекс.

"В январе и июле 2014 года в украинском Твиттере дважды происходило резкое увеличение числа пользователей. Первый раз, очевидно, связан с Евромайданом. Второй – с авиакатастрофой в Донецкой области", - говорится в исследовании.

Так, половина всех регистраций в июле 2014 года пришлись на день крушения "Боинга" и следующий день. Всего же в июле 2014 появилось около 100 тыс. новых украинских аккаунтов – это больше, чем за первые шесть лет существования сервиса с 2006 по 2012 годы. В итоге на конец июля 2014 года Поиск по блогам Яндекса проиндексировал почти 600 тыс. украинских аккаунтов Твиттера.

Читайте такжеСеть охватили хэштеги о вторжении России в УкраинуТакже июль оказался самым активным по числу публикаций в день. За 18 и 17 июля – два дня с самым большим числом твитов – в украинских аккаунтах появилось почти миллион сообщений.

С началом Евромайдана доля твитов на украинском языке выросла вдвое – с 6 до 12 процентов, а 18-22 февраля сообщений на украинском языке было более четверти от всех твитов с украинских аккаунтов.

До 21 ноября средняя длина твита на украинском составляла около 90 символов, а после – более 100. В то же время длина твитов на русском практически не изменилась – около 80 символов в среднем твите.

Самым распространенным хештегом с начала Евромайдана до конца июля 2014 в украинском Твиттере оставался #євромайдан.