Пользователи по всему миру жалуются на сбой в Instagram – СМИ

Проблемы возникли, в частности, в Великобритании, США, континентальной Европе и Австралии.

Соцсеть Instagram не работает или работает со сбоем у значительной части пользователей по всему миру.

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Как сообщает Daily Mail, пользователи сообщают о том, что приложение и веб-сайт соцсети не загружают фото и не обновляют информационную ленту.

Более 1200 пользователей пожаловались на проблемы с Instagram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе сервисов сети.

Проблемы возникли, в частности, в Великобритании, США, континентальной Европе и Австралии.

По состоянию на 17:00 Instagram полностью или частично работает у большинства украинских пользователей.

Ранее команда Instagram добавила функцию собственных платежей для своего приложения у некоторых пользователей. Новая функция позволяет регистрировать кредитную карту как часть профиля, настройка PIN-код, а потом начинать приобретать вещи, не покидая Instagram.