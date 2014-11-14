В России создают свою "Википедию" без "необъективности"

Она должна стать альтернативой "Википедии", которая, по мнению библиотекарей, содержит много неточностей и необъективных данных. Пользоваться ей можно будет на сайтах Президентской библиотеки и РНБ.

Об этом пишет news.ru.

Еще в конце прошлого года Президентская библиотека заявила об участии в создании портала "Региональные энциклопедии России", который должен объединить ресурсы печатных справочников о различных аспектах жизни регионов. А о том, что российские библиотеки хотят создать отечественный электронный энциклопедический ресурс, который станет альтернативой иностранной "Википедии", стало известно 14 апреля 2014 года. Инициативу тогда озвучил генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Антон Лихоманов во время заседания ученого совета Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. "Крупнейшие национальные библиотеки России могли бы задуматься о создании своего информационного энциклопедического ресурса", - сказал он.

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Участники того заседания заявили, что самая популярная в мире электронная энциклопедия содержит много неточностей, к тому же теперь "некоторые факты, касающиеся геополитики, могут быть изложены в ней необъективно".

В Президентскую библиотеку передано уже более 50 тысяч книг и архивных документов из 27 библиотек регионов России, которые будут использованы для формирования ресурса.

Пользователи портала Onliner в начале года обсудили проект. Многие пользователи усомнились в том, что статьи будущей энциклопедии будут по-настоящему объективными. Некоторые авторы не исключили, что основной причиной возвращения к идее создания отечественной интернет-энциклопедии стали украинские события: "Ради одной статьи про Крым целую "Википедию" создавать? Может, не стоит?"