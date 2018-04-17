Быстро и без боли: в Амстердаме представили будку для самоубийств (фото)
12:53, 17 апреля 2018Наука и IT
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На выставке представлен только макет и виртуальный тур.
Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года / Exit International
На выставке похоронной индустрии в Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
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Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, который много лет боролся за легализацию эвтаназии.
Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», - объясняет Ничке.
Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.
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