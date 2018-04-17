В Британии набирают популярность роботы-собаки (видео)

Они способны подавать лапу, лаять или даже храпеть во сне.

В Британии набирают популярность роботы-собаки.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Внешне собака-робот словно мягкая игрушка. Впрочем, она способна подавать лапу, лаять или даже храпеть во сне. Пес реагирует на человеческие движения и очень любит, когда его гладят.

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Работники социальных служб говорят, именно благодаря таким пушистым работам им легче найти подход к людям преклонного возраста, особенно тех, кто страдает на слабоумие.