США и Британия обвинили Россию в масштабной хакерской атаке

По словам заместителя главы Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, США "с большой уверенностью" исходят из того, что за атаками стоит российская сторона.

Россия осуществила масштабную кибератаку, которая была направлена как на государственные структуры, так и на частные компании.

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Об этом говорится в понедельник, 16 апреля, в cовместном заявлении американского ФБР, министерства внутренней безопасности США и британского Центра национальной компьютерной безопасности, передает DW.com.

Предположительными целями кибернападений были "миллионы" ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом - маршрутизаторы (роутеры), коммутаторы и файрволы. В заявлении утверждается, что хакеры намеревались похитить "интеллектуальную собственность" и получить постоянный доступ к сетям своих жертв. В заявлении ведомств также перечисляются подробные методы, к которым прибегали российские хакеры для достижения своих целей.

По словам заместителя главы Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, США "с большой уверенностью" исходят из того, что за атаками стоит российская сторона. Обвинения в кибернападениях последовали на фоне и без того обострившихся отношений между Россией и западными странами.