Француз побил мировой рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 333 км/ч

До старта велосипедист добирался привычным способом перемещения, крутя педали. По команде он запустили ракетный мини-двигатель, работающий с помощью перекиси водорода баллона со сжиженным газом, сообщает "Новое время" со ссылкой на французское издание 20 minutes.

Мощность велосипеда сопоставима с тяговой силой спорткара с мотором в 563 лошадиные силы. Франсуа Жисси на старте с легкостью обогнал Ferrari 430 Scuderia.

Скорость в 333 км в час байк набрал за 4,8 секунды, преодолев всего 250 м от стартовой линии. Велосипедист намерен искать спонсоров для совершенствования своего транспорта. По его словам, реактивный велосипед может разогнаться до 400 км в час за 2 секунды.